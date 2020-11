La série Loki aura une seconde saison

Alors qu'on ne sait encore que peu de choses sur la série Loki de Disney+, le site Production Weekly annonce que le show est déjà confirmé pour une seconde saison. Une nouvelle plutôt surprenante puisqu'on ne savait pas encore si les séries du MCU (WandaVision, Falcon & The Winter soldier , Hawkeye, etc) seraient des mini-séries one-shot ou si elles auraient plusieurs saisons. On ne sait pas non plus s'il s'agit d'un renouvellement récent, ou si cette seconde saison était tout simplement planifiée depuis le début par Marvel Studios.

Tom Hiddleston reprendra le rôle de Loki dans cette série qui devrait avoir une dimension très science-fiction, dans le ton de Thor: Ragnarok, alors que le Dieu fripon traversera une crise d'identité à travers l'univers Marvel. On rappelle que la dernière fois que nous l'avons vu, il a volé le tesseract (la pierre de l'espace) dans le passé pour s'enfuir, alor qu'il est (normalement) mort dans notre présent.

Pas de date pour la première saison de la série, mais celle-ci devrait logiquement arriver en 2021.