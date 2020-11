Vers un report global des prochaines sorties comics ?

Panini, Urban et Delcourt prennent cette direction

Le 30 octobre dernier, Panini se voulait rassurant et nous confirmait que ses sorties du mois de novembre étaient maintenues malgré le confinement. Mais la volonté de l'éditeur ne suffit malheureusement pas, et aujourd'hui, nous apprenons que toutes leurs sorties du 12 novembre sont repoussées à une date encore inconnue. Leurs sorties du jour sont en tout cas maintenues.

Du côté d'Urban Comics, les sorties du 6 novembre sont confirmées. En revanche, sur sa page Facebook, l'éditeur semble bien incertain du sort de ses sorties des 13 et 20 novembre, et se dit en attente d'information. Même son de cloche chez Delcourt, leurs parutions du 4 novembre sont confirmées, mais pour celles du 12 novembre et après, tout est repoussé à une date inconnue.

Bref, si cette semaine, il ne devrait pas y avoir de problème pour trouver les nouveautés, notamment en passant commande chez de nombreux libraires pratiquant le "click and collect", ce sera une autre histoire pour la semaine prochaine. En attendant, le calendrier VF de MDCU n'est donc pas à jour, et ne le sera pas tant que les éditeurs n'auront pas communiqué sur les nouvelles dates.