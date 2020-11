Une émission spéciale Noël pour The Walking Dead

Malgré la fin de la série mère qui approche, on peut encore avoir droit à des nouveautés pour la franchise. La chaine AMC annonce qu'une émission spéciale se tiendra pour les fêtes de fin d'année. The Walking Dead Holiday Special sera diffusé le 13 décembre et présenté par Chris Hardwick, qui s'occupe déjà de The Talking Dead, avec la présence de certains acteurs et actrices de la série.

Nous ne connaissons pas plus de détails sur le contenu de cette émission spéciale. Elle en accompagnera d'autres autour du programme annuel "Best Christmas Ever" de la chaine AMC, qui sera aussi disponible sur AMC+.

La saison 10 de The Walking Dead reprendra en 2021 avec six épisodes supplémentaires qui feront suite au final d'octobre.