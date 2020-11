La preview VO de Sweet Tooth: The return #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par Jeff Lemire. Il sort aujourd'hui pour 3.99$.

Il était une fois un petit garçon nommé Gus. Il avait des bois et vivait avec son père dans une petite cabane dans les bois. Puis son père est mort, et le grand homme au regard froid a emmené Gus. Gus a vécu de nombreuses grandes aventures, a trouvé des amis, de l'amour, du bonheur, de la famille et de l'acceptation.