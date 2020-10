La série Luther Strode adaptée en film

Le comic book d'Image Comics, Luther Strode, a été choisi par le studio Allnighter pour devenir un film. Les créateurs Justin Jordan et Tradd Moore feront partie des producteurs, alors que Jordan écrira également le scénario du film.

The Strange Talent of Luther Strode est une mini-série de 2011, qui a connu deux autres volumes, Legend of Luther Strode et The Legacy of Luther Strode en 2012 et 2015. La série est à la frontière entre une histoire de super-héros et un slasher, alors qu'un geek vivant chez sa mère s'engage un jour dans un programme de musculation ancestral, "La méthode", qui va lui faire développer un physique parfait mais aussi instinct de tueur. Il va devoir choisir entre devenir un monstre ou utiliser ses pouvoirs pour faire le bien.

"Luther Strode reste l'un de mes travaux préférés et de pouvoir le présenter à un nouveau public sous la forme d'un film est super excitant. D'autant plus qu'Allnighter est engagé à rester fidèle aux fondations, du ton à la mythologie, et bien sûr l'action magnifiée par les dessins de Tradd - que les gens ont aimé dans le comics." nous dit Justin Jordan.

Aucune date de début de production n'est annoncée pour le moment. En France, les trois tomes de la série sont disponibles chez Delcourt.