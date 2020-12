[Review VF] Prometheus Fire and Stone Tome 3

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Prometheus : Fire and Stone Tome 3. Le numéro est écrit par Christopher Sebela et Kelly Sue Deconnick et est dessiné par Ariel Olivetti et Agustin Alessio. Il est sorti le 23 octobre pour 20.95 euros.

Se déroulant en parallèle du Tome 2, la troisième partie du cycle 'FIRE and STONE' dans la saga PROMETHEUS raconte ce qu'il est advenu du mutant Elden alors que Galgo s'est enfui vers LV-223, laissant son vaisseau en proie aux Predators et aux Aliens. Ce double album contient également l'épilogue Prometheus : Omega qui conclut le cycle Fire and Stone en révélant le secret caché sous la montagne qui semble repousser les xénomorphes.

On ne l'avait pas vu depuis des mois. On pensait qu'il était mort. On avait tort.

Ce tome 3 est différent à plus d'un titre des deux autres. De manière générale, on peut même dire qu'il y a clairement un fossé entre les deux premiers et celui-ci et pour cause : l'approche n'est pas du tout la même. Les notions d'affrontement entre les espèces et de survie sont toujours présentes mais pour le reste, nous sommes face à quelque chose de très différent. Tout ceci est dû au fait que l'auteur n'a pas écrit une histoire sur les créatures mais a bien placé les créatures au service de l'histoire. Une approche très intelligente donc d'autant plus qu'il n'y a pas de cassure scénaristique non plus. Nous sommes bien dans la continuité de l'oeuvre. D'ailleurs, on retrouve l'idée de l'alliance entre le Predator et les êtres humains.

A côté de cela, il y a de la tension, du suspense, de bons dialogues et de nombreuses pistes de réflexions. Sur ce point, on tient d'ailleurs plus du film Prometheus que de la saga Alien ou Predator (ce qui n'est en aucun cas un défaut). Des points soulevés qui donnent, une fois encore, une toute nouvelle dimension à l'histoire.

Pensez-vous que j'ai une âme ?

Pour ce qui est de la partie graphique, il y a pas mal de choses à dire. Avant toute chose, on notera que les dessinateurs ont encore changé. Il y a donc une nouvelle rupture graphique avec les anciens numéros. De plus, il y a ici deux histoires, chacune dessinée par un artiste. Il y a donc également une rupture au sein même du numéro. Et pour ceux qui se posent la question, la réponse est "non, le terme rupture n'est pas exagéré". Difficile de ne pas voir le changement : le premier numéro semble réalisé à l'ordinateur et possède une approche très moderne tandis que le deuxième numéro est réalisée de manière plus classique.

De manière générale, le deuxième numéro est assez bluffant. Le travail d'Agustin Alessio est assez exceptionnel et il n'est pas rare de s'attarder sur les planches. On peut notamment penser à la première apparition du Predator qui ferait un super poster. Le premier numéro n'est pas en reste non plus mais il est vrai qu'à titre personnel, il m'a donné plus de fil à retordre. Par contre, de nombreux détails sont apportés à chacune des créatures. Vous pouvez donc mieux voir et étudier les créatures dans le premier numéro que dans le deuxième. D'ailleurs, le design des différentes créatures (avec Elden en tête) est assez incroyable.

En bonus, vous trouverez de nombreuses illustrations ainsi que de nombreuses pages de croquis (tant sur les personnages que sur la faune).