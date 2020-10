[Preview VO] Batgirl #50

La preview VO de Batgirl #50 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Cecil Castellucci et est dessiné par Marguerite Sauvage, Aneke et Emanuela Lupacchino. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 5.99$.

Le grand final ! Toutes les bonnes choses ont une fin, alors que nous terminons cette série Batgirl avec un dernier numéro de célébration surdimensionné ! Suite aux évènements de The Joker War, Gotham est laissé en morceaux, des morceaux qui doivent être rassemblés par l'équipe de Barbara et Alejo. Mais est-ce que Gotham est une ville qui vaut la peine d'être sauvée ? Et combien de temps encore notre fille aura en elle ce qu'il faut pour continuer de combattre en tant que Batgirl ? De plus, si Barbara veut donner un semblant de chance à sa relation avec Jason, elle sait qu'elle doit lui faire face...