Un artbook pour l'édition 2020 du festival Rayon Vert

On avait aujourd'hui envie de mettre la lumière sur un joli projet proposé par un festival BD qui nous tient à coeur, à savoir le Rayon Vert, puisque celui-ci se déroule dans notre région et qu'MDCU y est présent chaque année, en tant que partenaire. L'édition 2020 du salon n'a évidemment pas pu se tenir, comme partout ailleurs, en raison de la crise sanitaire qui rythme désormais notre quotidien, mais tout n'est pas perdu pour autant puisque le Rayon Vert vous propose de les accompagner sur un joli projet, qui compensera un petit peu cette année blanche.

En effet, le Rayon Vert a l'ambition de proposer un magnifique Artbook, qui réunira de nombreuses illustrations d'auteurs qui devaient être présents cette année, mais aussi d'auteurs présents sur les éditions précèdentes. Le tout autour du thème "je reste chez moi", en lien avec le confinement et la drôle de période que nous vivons, et pouvant mettre en scène les deux mascottes du festival, Hervé et Mélusine.

Le projet a été lancé en financement participatif, sur la plateforme Ulule, et a besoin de votre soutien. Les fonds récoltés iront à la production de l'artbook, mais permettront aussi d'indemniser les auteurs pour leurs réalisations, ainsi qu'en prévision de la prochaine édition du festival, dans le but de valoriser leur venue. Pour les contreparties, il y a de très jolis ex-libris, des T-shirts, pin's, tote bags... On vous laisse découvrir tout ça sur la page officielle du projet.

N'hésitez pas également à suivre la page facebook du festival, pour plus de détails et les annonces des auteurs participant au projet. Les festivals et les auteurs doivent continuer à vivre en cette période compliquée pour la culture, et vous pouvez y participer avec ce joli projet.