[Zap' MDCU] Sorties du 21/10/2020: Spider-Woman #100

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 21 octobre! Chez Marvel, on fête le 100ème numéro de Spider-Woman et on poursuit la lecture du nouveau volume d'Iron Man et d'Amazing Spider-Man . Chez DC Comics, on suit toujours Batman et Catwoman et on n'oublie pas l'event Death Metal avec le one-shot Robin King et la suite de Doom Metal dans Justice League. Chez Image, on teste la nouvelle série de Rick Remender, The Scumbag et on reste fidèle à Jeff Lemire avec les suites de Gideon Falls et Family Tree et chez Boom!, c'est la fin pour la série Mighty Morphin Power Rangers.

LES GROSSES SORTIES





(2) Gods and Complexes Ecrit par Christopher Cantwell Dessiné par CAFU Couverture de Alex Ross

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) 50.LR - Fallen Order Ecrit par Nick Spencer, Matthew Rosenberg Dessiné par Federico Vicentini Couverture de Sara Pichelli





(1) Spider-Woman #5 Ecrit par Karla Pacheco Dessiné par Pere Pérez, Mattia de Iulis Couverture de Greg Land & Frank D'Armata

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) After the Laughter! Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Guillem March Couverture de Guillem March





(1) The Big Shake-Up Ecrit par Ram V Dessiné par Fernando Blanco Couverture de Joelle Jones & Laura Allred





(1) Doom Metal Part 3 Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Robson Rocha & Daniel Henriques Couverture de Liam Sharp

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Family Tree #9 Ecrit par Jeff Lemire Dessiné par Phil Hester Couverture de Phil Hester





(1) Second Chance Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Moises Hidalgo Couverture de Jamal Campbell