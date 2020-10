Un prequel à Blade Runner chez Titans Comics

Alors que la série Blade Runner 2019, qui fait suite au premier film de Ridley Scott, vient de sortir en France chez Delcourt, l'éditeur américain Titan Comics annonce une seconde série, prequel cette fois ! Blade Runner Origins se déroulera dix ans avant les évènements originels et s'intéressera à la naissance de la division des Blade Runner.

Toujours écrit par Mike Johnson et K. Perkins, la série sera dessinée par Mellow Brown et Fernando Dagnino, pour une sortie du premier numéro prévue le 24 février.

Une ingénieure en biologie sénior de la Tyrell Corp est retrouvée pendue au plafond de son laboratoire, un suicide présumé. Cal Moreaux, inspecteur du LAPD, vétéran de guerre du conflit de Kalanthia, présenté dans la série animée comme le "Blackout 2022", est envoyé pour gérer l'affaire et la passer sous Silence . Mais quelque chose ne lui semble pas normal et il apparaît rapidement qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Est-ce que la scientifique travaillant sur le modèle Nexus des Replicants aurait contribué à sa propre mort ? Et est-ce que la disparition de ce modèle Nexus est aussi liée à cette affaire ? L'enquête de Moreaux va l'emmener dans une sombre conspiration qui se cache derrière l'empire des Replicants du docteur Tyrell.