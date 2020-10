Marvel annonce la fin de Magnificent Ms Marvel

Ce mardi, Marvel a annoncé que le numéro de janvier de la série Magnificent Ms Marvel sera le dernier. Le titre prendra donc fin après 18 numéros. Pour l'occasion, les auteurs Saladin Ahmed et Minkyu Jung auront droit à un numéro oversized afin de proposer une bonne fin au personnage.

Pour rappel, le run actuel s'est démarqué des autres pour avoir mis en avant un tout nouveau costume pour Kamala Khan. Un costume un petit particulier puisqu'il est basé sur la technologie Kree.

Pour l'anecdote, le numéro 18 sera également le numéro 75 du personnage depuis sa création. Bien sûr, il est plus que probable que Kamala fasse son retour très prochainement. Après tout, le personnage a toujours autant de succès mais, en plus, il est au centre de pas mal d'actualités. Reste à savoir sous quelle forme et sous quelle plume.