Snyder Cut : Johns et Berg retirés des producteurs

Alors que l'on appris dans la soirée que Jared Leto reprendra son rôle du Joker dans la version director's cut de Zack snyder pour Justice League, The Hollywood Reporter a aussi lâché une autre information sur le film, à savoir que les noms de Geoff Johns et Jon Berg ne seront pas présents dans la liste des producteurs du film.

C'est une décision qui peut paraître logique puisque les deux ne sont arrivés sur le projet qu'au même moment que Joss Whedon, pour reprendre le film laissé par Zack Snyder. Mais ça a sans doute un sens un plus profond puisque l'on sait qu'une enquête est ouverte à l'encontre de ce trio Whedon, Johns et Berg, alors que l'acteur Ray Fisher (Cyborg) les accuse d'abus de pouvoir et de mauvais traitements durant la seconde partie du tournage sous leur direction.

Ce pourrait être une tentative d'apaisement, même si THR précise que ce sont les deux producteurs qui ont fait le choix de ne pas être nommés sur cette nouvelle version du film.

Le Justice League de Zack Snyder, au format de 4h, sera diffusé sur HBO Max début 2021, et ça ne saurait être trop tôt.