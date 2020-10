WandaVision : des indices sur l'intrigue dévoilées par des POP ?

Comme à l'accoutumée, une collection de Funko POP dédiée à la future série WandaVision a été dévoilée. Si les différents visuels confirment certains points aperçus à travers différents éléments promotionnels, quelques indices inédits jusque là ont fait surface.

Ces 7 figurines révélées confirment l'hypothèse d'une intrigue qui se déroulera durant plusieurs époques, des années 50 en noir et blanc en passant par les années 70 avec ce style rétro. On retrouve également les personnages avec leurs costumes originels pour Halloween comme on a pu l'apercevoir dans le trailer. Mais c'est un autre point qui semble plus intéressant.

Il s'agit de la POP de Wanda Maximoff avec une robe rouge où elle apparait... enceinte. Un indice supplémentaire qui va dans le sens de la théorie qui verrait le couple avoir leurs enfants dans la série et qui pourrait mener à plus ou moins court terme à l'introduction des jeunes Vengeurs, Wiccan et Speed.

L'attente pour WandaVision ne devrait plus être très longue, la série est toujours attendue pour un lancement en décembre 2020.