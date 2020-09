Disney+ dévoile le trailer de WandaVision !

Enfin quelques images concernant les séries Marvel du MCU, et on débute avec WandaVision, qui sera la première à sortir sur la plateforme Disney+. Le premier trailer pour cette mini-série vient d'être dévoilé et s'avère être aussi étrange et énigmatique qu'on aurait l'attendre et l'espérer.

Toujours pas de date pour la diffusion, on a droit à un "coming soon" à la fin, mais on sait que la série devrait sortir en fin d'année, sans doute en décembre.