En toute logique, WandaVision débuterait en décembre

Avec le Covid, avoir une date de diffusion d'un film ou d'une série, c'est devenu tout un art. Aujourd'hui encore, c'est par déduction que nous avons finalement plus d'informations concernant la diffusion de WandaVision. En effet, il y a plusieurs semaines/mois, il avait été confirmé que la diffusion serait pour 2020, sans que nous ayons plus d'informations.

Aujourd'hui, nous en savons un petit peu plus. En effet, une vidéo a été dévoilée il y a quelques jours afin de faire un recap' des nouveautés que l'on pourra trouver sur Disney + au mois de novembre. Or... pas de WandaVision. Et vu qu'après novembre, il n'y a plus que décembre pour l'année 2020... Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri d'un énième changement...