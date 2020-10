[Sorties Comics] Lundi 19 Octobre

Altaya



Chaque film de la galaxie Star Wars a droit à son adaptation en comics. Il s’agit d’un rendez-vous habituel. Solo: A Star Wars Story est le deuxième long-métrage estampillé “A Star Wars Story”, ce qui signale qu’il n’appartient pas à la saga de Skywalker entamée en 1977 avec Star Wars : Un nouvel espoir et qui trouve sa conclusion en 2019 avec Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Le premier de ces films spin-off est Rogue One: A Star Wars Story, sorti en 2016, qui raconte comment Jyn Erso, Cassian Andor et un petit groupe de Rebelles ont réussi à voler les plans de la première Étoile de la Mort lors d’une mission suicide. Avec Solo: A Star Wars Story, la problématique est tout autre.

