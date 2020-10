[Zap' MDCU] Sorties du 14/10/2020: Die!namite

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 14 octobre! Chez Marvel, on a un nouveau numéro anniversaire pour Spider-Man avec le Amazing Spider-Man 50, on continue de suivre Darth Vader et on a testé la nouvelle mini-série Warhammer 40.000: Marneus Calgar. Chez DC Comics, on dit adieu à Justice League Odyssey et Batman and the Outsiders, on acceuille la nouvelle équipe créative de The Flash et la maxi-série Rorscach de Tom King et Jorge Fornes et on poursuit la lecture de Dark Nights: Death Metal et Detective Comics. Chez Dynamite, on a été voir Die!namite avec les héros zombifiés de l'éditeur tandis qu'on est retourné avec plaisir voir Seven Secrets chez Boom.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Warhammer 40,000: Marneus Calgar #1 Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Jacen Burrows Couverture de Jacen Burrows Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Jacen Burrows Couverture de Jacen Burrows





(1) Seven Secrets #3 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Daniele Di Nicuolo Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Daniele Di Nicuolo

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Last Remains Part One Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Patrick Gleason Couverture de Patrick Gleason Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Patrick Gleason Couverture de Patrick Gleason

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Rorscharch, Chapter One Ecrit par Tom King Dessiné par Jorge Fornés Couverture de Jorge Fornés Ecrit par Tom King Dessiné par Jorge Fornés Couverture de Jorge Fornés





(1) New Blood Ecrit par Peter J. Tomasi Dessiné par Nicola Scott Couverture de Kenneth Rocafort Ecrit par Peter J. Tomasi Dessiné par Nicola Scott Couverture de Kenneth Rocafort





(1) With This Ring Ecrit par Kevin Shinick Dessiné par Clayton Henry Couverture de Bernard Chang Ecrit par Kevin Shinick Dessiné par Clayton Henry Couverture de Bernard Chang





(1) The Inside Ecrit par Bryan Edward Hill Dessiné par Marcio Takara Couverture de Tyler Kirkham Ecrit par Bryan Edward Hill Dessiné par Marcio Takara Couverture de Tyler Kirkham





(1) Last Stand Ecrit par Dan Abnett Dessiné par Will Conrad Couverture de José Ladronn Ecrit par Dan Abnett Dessiné par Will Conrad Couverture de José Ladronn

LES GRANDS DE L'INDé