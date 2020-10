C'est Entertainment Weekly qui a annoncé la chose via son compte Twitter. L'actrice Sofia Hasmik rejoint le casting de la série TV Superman & Lois qui sera prochainement diffusée sur la CW. Elle tiendra le rôle de Chrissy Beppo, une journaliste à la Smallville Gazette. Le personnage est décrit comme étant une femme fonceuse qui rêve d’un avenir plus grand et meilleur, une rencontre avec son idole va changer sa vie.