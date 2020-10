Des séries audio pour Batman et Wonder Woman

Après des personnages Marvel adaptés en histoires audio du côté de Serial Box, c'est au tour de DC Comics de s'associer avec la plateforme, avec l'annonce de deux séries consacrées à Batman et Wonder Woman .

Batman: The Blind Cut verra le Chevalier Noir faire équipe avec Zatanna pour arrêter un terrifiant adversaire qui souhaite mettre Gotham à genoux. Écrit par Catherynne Valente accompagnée de K Arsenault Rivera et Martin Cahill.

Dans Wonder Woman: Heartless, Diana Prince, Crimson Avenger et Barbara Minerva seront confrontrés à deux soeurs ; l'une d'elle est une tueuse en série qui terrifie Washington et volant les coeurs de ses victimes, l'autre a les pouvoirs de l'arrêter. Par Natalie C. Parker, Tessa Gratton, Alaya Dawn Johnson, et Heidi Heilig.

Les séries arrivent au printemps 2021, au prix de $9.99 pour les saisons entières. On ne connait pas encore le prix des épisodes individuellement.