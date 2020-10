[The Boys] A quoi peut-on s'attendre pour la saison 3 ?

Suite à notre critique sur la saison 2, MDCU revient cette fois-ci sur le scénario de cette dernière et ainsi aborder les futures intrigues pour la saison 3. Qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir plus ou moins proche de la série ? Une fois encore, Cyrille et Jeff s'y collent !

Bien sûr, il n'est pas possible de parler des intrigues de la saison 3 sans parler de celles de la saison 2 et donc, sans spoiler. Pour ceux qui n'ont donc pas encore vu la série, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

L'intrigue principale, le combat de Butcher :

Bien sûr, le coeur de la série concerne le combat mené par Butcher. Va-t-il pouvoir mettre fin aux sept ? Va-t-il trouver un moyen de se débarasser du Protecteur (Homelander en VO) et de Vought ? Dans les faits, le groupe mené par Butcher a déjà quelques beaux succès à son actif. Ils sont parvenus à éliminer Translucide, à discréditer A-Train et l'Homme-Poisson, à mettre dans un état critique Black Noir et Stormfront mais également à ralier Starlight et Reine Maeve à leur cause (Starlight a d'ailleurs énormément participé aux différents plans mis en place par le groupe de The Boys). Enfin, bien que le Protecteur soit toujours invaincu, il porte une double muselière. Non seulement Reine Maeve le fait chanter avec une vidéo, mais en plus elles sont deux à pouvoir surveiller tous ces agissements au sein des sept. Enfin, le groupe est également parvenu à révéler au monde l'existence du composant V, révélant ainsi que les super-héros ne sont pas choisis par les Dieux mais bien des créations de l'Homme. Pour résumer, malgré les pertes, le groupe des gentils a clairement avancé tout au fil de ces deux premières saisons. Egalement, la création d'une équipe officielle au sein du pays va probablement permettre plus de libertés pour l'équipe.

Les autres objectifs de Butcher :

Bien sûr, il y a d'autres intrigues, plus secondaires, qui ont été mises en place. Pour ce qui est de Butcher, il lui faut aussi assurer la protection du fils de sa femme et, dans l'idéal, de l'intégralité de son groupe. A côté de cela, il est tout-à-fait possible qu'il n'ait pas dit toute la vérité à Hughie. Après tout, nous ignorons encore pour quelle raison il l'a accepté au sein du groupe (à moins que les scénaristes conservent l'idée selon laquelle il est là suite à plusieurs circonstances). Enfin, on peut également se demander s'il va changer de point de vue concernant les Super. Pour le moment, il a plus le profil du Punisher . Pas de question, pas de demi-mesure, juste une balle dans la tête. On peut se demander si Starlight, Hughie et Reine Maeve vont parvenir à lui faire changer d'avis.

La vengeance made in the Boys :

Il n'y a pas que Butcher qui cherche à se venger. Si, dans un premier temps, Hughie voulait se venger d'A-Train, il est évident que son combat est rapidement passé à l'étape supérieure avec, pour objectif final, la destruction des 7. Même chose pour la Crème et le Français bien que leurs raisons ne soient pas aussi développés que les deux premiers personnages cités. Enfin, il y a le personnage de Kimiko. De son côté, c'est un petit peu la même chose qu'Hughie. Son objectif principal était d'éliminer Stormfront suite au décès de son frère. Néanmoins, il y a fort à parier qu'elle désire, par extension, la destruction des sept au sens large.

La vengeance made in The 7 :

Du coup, à ce niveau là, on peut espérer plusieurs choses. Déjà avec Maeve et la fameuse vidéo mettant à mal Le Protecteur. Il y a de très grandes chances que la vidéo subisse un leak et provoque un grand remue-ménage dans l'équipe voire le monde. De plus, il ne serait pas étonnant qu'elle puisse commettre un acte irréraparable la poussant probablement à publier la vidéo. En effet, on a vu qu'elle avait des problèmes d'alcool et il est probable qu'elle aille rendre une visite à son ex.

Au niveau du Protecteur, vu la fin de saison qu'on a eu, on est en droit de se demander si on assisterait pas à la déchéance complète du personnage qui finit par devenir l'ennemi de tous. En effet, on le voyait peu à peu sombrer dans la folie. Là, il n'y a probablement plus grand chose avant qu'il ne se laisse aller. On peut aussi penser que ce dernier va essayer de continuer à manipuler l'opinion publique à son avantage pour satisfaire son besoin de reconnaissance. Concernant Stormfront, il est assez dur de deviner son futur rôle vu l'état dans lequel elle a terminé à la fin de la saison 2. Du coup, pourquoi pas un team-up avec le Protecteur si elle en est capable.

Egalement, The Deep, l'un des meilleurs personnages tant ces aventures permettent une bouffée d'air frais et de rigolade dans la froideur du monde de The Boys peut avoir son rôle à jouer. On a vu qu'il avait fini en désaccord avec le gérant de sa secte à la fin de la saison 2, or ce dernier meurt sans témoin autour. De là, on peut se demander s'il ne va pas se retrouver accuser de meurtre et pourquoi pas monter un team-up avec Eagle. De manière générale, ce personnage est un éléctron libre. A ce stade de la série, il peut très bien retourner chez les 7 ou, au contraire, les affronter afin de punir le système qui l'aura écarté de sa gloire passée. Un constat qui peut également très bien concerner A-Train d'ailleurs. Après, il est de retour parmi les 7 mais les tensions sont nombreuses. Pour rappel, il ne porte pas DU TOUT Stormfront dans son coeur, il s'est fait remplacer comme un malpropre une fois qu'il ne pouvait plus tenir la distance et, pour finir, il a dérobeé et donné des documents confidentiels au groupe de The Boys. Des documents qui auront massacré la réputation de Stormfront et donc, par extension, qui auront fait très mal à Vought.

Le manipulateur derrière tout le monde :

Et oui, comment parler du futur de The Boys sans évoquer Stan Edgar, le CEO de Vought International ? On a bien vu que ce dernier était prêt à tout pour reprendre le contrôle malgré toutes les péripéties qui lui tombent dessus. De là à penser qu'il est derrière l'attentat et le meurtre du chef de la secte, il n'y a qu'un pas à faire ! Alors, va-t'il vouloir rendre accessible le compound V à l'armée ou simplement leur louer ses super-héros comme prévu initialement dans la saison maintenant qu'il a la main mise sur leur produit ? Ou vise-t'il un tout autre schéma...

Les relations amoureuses :

Le Protecteur avec lui-même ahahah. Il pourrait être intéressant de le voir s'affranchir de son ego pour enfin s'aimer lui-même et ne plus dépendre du regard des autres. La scène serait hilarante si c'est The Deep qui lui fait comprendre la chosse. De cette manière, on rejoint l'hypothèse de sa descente aux enfers évoquée plus haut.

Plus sérieusement, comme dans toutes séries, il y a plusieurs intrigues amoureuses sur les rails. La relation principale est sans doute celle de Starlight et de Hughie qui, par sa nature, est assez complexe. A côté de cela, il y a également celle entre le français et Kimiko. Pour le moment, elle évolue dans le bon sens mais il est pour le moins évident que Kimiko est autant intéressé par l'amour que par la vengeance.

La protection :

Sans surprise, tous les gentils cherchent à protéger ceux qu'ils aiment. Il n'y a pas vraiment matière à débattre et il n'y a pas vraiment d'intérêt à en parler non plus (à moins que l'on commence à lancer les paris). Hughie veut protéger son père, Butcher le fils de sa femme, la Crème veut protéger sa famille etc.

Les portes ouvertes :

Ce ne sont pas des intrigues à proprement parler mais bien des éléments sur lesquels les scénaristes peuvent rebondir. Le père et le frère de Butcher peuvent être parfaitement réutilisés. Il est également possible de creuser du côté du passé de Hughie. Après le père de ce dernier a déclaré qu'il n'a jamais été du genre à se battre pour quelque chose, c'est donc peut-être une piste à explorer. Au-delà de cela, le personnage sera sans doute lié à une ou plusieurs intrigues afin de lui donner plus de profondeur. Après tout, il est présenté comme étant un personnage aussi important que Butcher mais il a été au même niveau que la Crème et le Français dans cette saison. On peut donc s'attendre (ou, en tout cas, espérer) à un coup de fouet pour ce personnage.

C'est tout pour nous. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez d'autres intrigues et, bien sûr, quel est le dénouement qui vous avez hâte de découvrir dans la saison 3 !