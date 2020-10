Rumeurs : Cameo d'un Avenger dans Black Widow ? Tom Hardy / Venom dans Spider-Man 3 ?

Depuis quelques semaines maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons deux du côté Marvel de la force.

La première rumeur concerne le film Black Widow. Selon les dires, un des Avengers pourrait bien apparaître dans le film. Une initiative qui serait clairement à saluer bien que l'Avenger en question ne soit pas non plus un grosse surprise puisque l'on parle de Hawkeye. Nous ignorons si cela serait à travers une scène, un flashback ou une scène post-générique. En tout cas, la scène en question pourrait bien être celle du recrutement. En effet, pour rappel, il est mentionné dans Avengers et Avengers: Endgame que c'est lui qui recrute le personnage pour le S.H.I.E.LD. . Enfin, on notera également que l'on parle d'une apparition d'Iron Man. Bien sûr, cela ne veut pas dire que Robert Downey Jr serait de la partie. Dans son cas, on parle de la possibilité de prendre des scènes déjà tournées pour d'autres films. Reste à savoir comment le tout se goupillera.

La seconde rumeur nous vient de The Direct. Selon ces derniers, Sony Pictures mais également Marvel Studios verraient un grand intérêt à faire intervenir Tom Hardy / Venom dans Spider-Man 3. Quoi qu'il en soit, son intervention ne devrait pas être trop conséquente non plus. Pour le moment, on parlerait d'un petit rôle.

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.