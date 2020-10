[Zap' MDCU] Sorties du 30/09/2020: The Amazing Spider-Man #850

Batman #100, Getting It Together

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 7 octobre! Chez DC Comics, Batman atteint le numéro 100 et Swamp Thing a un numéro spécial pour Halloween avec un peu en avance. Chez Marvel, on fête le 850ème numéro de The Amazing Spider-Man . Chez Image Comics, on teste la mini-série Getting It Together.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Getting It Together Part 1 Ecrit par Sina Grace, Omar Spahi Dessiné par Jenny D. Fine Couverture de Jenny D. Fine Ecrit par Sina Grace, Omar Spahi Dessiné par Jenny D. Fine Couverture de Jenny D. Fine





(1) The Amazing Spider-Man #49 Ecrit par Nick Spencer, Saladin Ahmed, Tradd Moore Dessiné par Aaron Kuder, Humberto Ramos, Mark Bagley, Ryan Ottley Couverture de Ryan Ottley Ecrit par Nick Spencer, Saladin Ahmed, Tradd Moore Dessiné par Aaron Kuder, Humberto Ramos, Mark Bagley, Ryan Ottley Couverture de Ryan Ottley

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE