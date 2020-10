Les animés qui ont osé (partie 2)

Aujourd'hui, MDCU vous propose la seconde partie de notre dossier "Les animés qui ont osé". Pour rappel, l'idée est de revenir sur les animés qui ont brillé par leur originalité quitte à s'en mordre les doigts. Designs totalement revisités, prise de risque scénaristique... les producteurs sont bien obligés de trouver des astuces afin de proposer quelque chose qui n'a pas encore été fait. Ce sont ces petites astuces que nous allons étudier à travers ce dossier. Pour ceux qui l'auraient manqué, la première partie est disponible ici.

6. Harley Quinn

La série animée Harley Quinn est, finalement, la série que les fans ont attendu depuis la création du personnage en 1992. Du coup, comment peut-on dire que la série animée Harley Quinn a osé alors qu'elle met en avant ce que nous attendions d'elle ? Tout simplement parce que ce que nous attendions d'elle va relativement loin. Il s'agit d'une série décalée, gore, irrévérencieuse, forte, sans langue de bois mais avec, en plus, un peu d'émotion et quelques surprises scénaristiques. En somme, avec l'avènement du streaming, DC Comics a enfin pu proposer une série animée adulte qui n'aurait clairement pas sa place sur les grandes chaînes public et encore moins aux heures habituelles. Tout cela pour dire que la réponse est oui. L'animé a osé, et il était temps !

7. The Thing

Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un Ancien dessin animé. Et autant le dire tout de suite, l'ancienneté de l'animé n'excuse pas tout. Dans les faits, le dessin animé The Thing était diffusé dans le cadre d'une émission intitulée Fred and Barney Meet the Thing et diffusée en 1979. Ici, l'idée est donc de mêler le personnage de la Chose des Quatre Fantastiques avec les personnages de Fred et Barney, produits par Hanna-Barbera. Oui, il y a de quoi avoir peur. Mais rassurez-vous, nous pouvons avoir encore bien plus peur. En fait, dans l'émission Fred et Barney rencontrent la Chose, Fred et Barney ne rencontrent pas la Chose... Ils ne le rencontrent que dans le générique (qui, pour le coup, frôle l'arnaque pure et simple). Pour le reste, nous avons, d'un côté, un dessin animé Fred et Barney et, de l'autre, un dessin animé La Chose. Alors vous allez me dire qu'il n'y a donc pas à se plaindre puisque, finalement, les personnages ne se rencontrent pas vraiment. Ce n'est donc pas "osé". Oui, c'est une façon de voir la Chose (sorry, jeu de mot foireux). D'un autre côté, la Chose n'est pas vraiment la Chose. Dans ce dessin animé, c'est un jeune homme qui, en faisant s'entrechoquer deux bagues qu'il porte aux doigts, peut se transformer en la Chose... Verdict, qu'on le prenne d'une façon ou d'une autre, l'animé a définitivement osé.

8. Young Justice

La série Young Justice s’est avérée être un vrai bol d’air frais dans l’univers des séries animées DC. Et pas seulement parce qu’elle présente les jeunes personnages de l’univers, actuels ou anciens acolytes des grandes figures de la Ligue des Justiciers, qui s’émancipent et décident de former leur propre super-équipe. Non, c’est aussi un bol d’air puisque la série débarque en 2010, après de nombreuses tentatives de la part de la Warner Bros de retrouver le succès et la souveraineté de la grande époque de l’âge d’or, avec les séries animées Batman , Superman, JLA, Batman Beyond et compagnie. Le fameux DC Animated Universe. Il y aura quelques séries par-ci, par-là, du Batman surtout, mais on commencera à s’en lasser. Les jeunes héros débarquent donc dans une nouvelle série qui reprend des designs, certes modernisés, mais toujours en 2D et avec une petite touche rétro pour la nostalgie. L’écriture et la construction des intrigues, de qualité, nous rappellent à nos meilleurs souvenirs et la présence des « anciens » héros aide grandement à faire le lien et à vraiment passer le flambeau. Enfin, l'animé a la particularité d'être revenu à la vie suite à l'intervention des fans, mais également de proposer une intrigue sur le long terme, au fil des épisodes. Inutile de rappeler que, dans 99% des cas, les épisodes des dessins animés sont des stand-alone (ou, à l'extrême limite, des épisode en deux ou trois parties). Bref, une série très différente des autres qui aura définitivement osé.

9. Beware the Batman

S'il y a bien un dessin animé Batman qui a osé, c'est bien Beware the Batman . Et lorsque l'on sait que l'animé s'est terminé après une petite saison, on ne peut que se dire qu'ils ont peut-être été un petit peu trop loin. En fait, la logique des producteurs est assez simple à résumer. Ils se sont dits qu'il y a déjà eu beaucoup de dessins animés Batman et que, pour se différencer des autres séries, il fallait proposer quelque chose de nouveau. Résultat, il a été annoncé très tôt lors de la production de l'animé que ce dernier aurait sa petite originalité avec, notamment, une galerie de vilains révisitée. L'idée est de surprendre en ne mettant pas le Joker , le Pingouin et autres personnages connus en avant. Au contraire, nous avons droit au Professeur Pyg ou encore à Magpie. Une décision qui fait définitivement sortir la série animée du lot, mais qui explique également, sans doute, le fait que l'animé n'ait eu qu'une seule saison.

10. Avengers, United they stand

Difficile de parler d'animés qui ont osé sans parler de la série Avengers, United they stand et pour cause, il s'agit, le plus souvent, de la pire série animée selon les fans. C'est simple, il n'y a rien qui va. La série porte le nom d'Avengers mais les principaux Avengers sont absents, les scénarios sont décevants voire mauvais, l'animation est lourde et, cerise sur le gâteau, même le design des personnages est raté puisqu'ils n'ont tout simplement rien à voir avec les designs de comics. Nous partons des costumes conventionnels, ceux que vous connaissez tous, à de grosses armures dégueulasses qui rendraient jaloux les Chevaliers du Zodiaque. Même Vision, qui pourtant n'est pas le dernier en tant que personnage aux allures de robots, semble avoir plus de métal sur lui que nécessaire. Une fois encore, le but était de proposer des jouets différents. Que les sociétés se rassurent, jamais ils n'ont eu de tels jouets (et, nous l'espérons, jamais plus ils n'en auront).

C'est tout pour ce dossiers en deux parties autour des animés qui ont osé. Bien sûr, il y en a d'autres. N'hésitez pas à nous dire, en commenraire, quel est l'animé qui a le plus osé selon vous !