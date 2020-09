Les animÃ©s qui ont osÃ© (partie 1)

Aujourd'hui, MDCU vous propose de revenir sur les animés qui ont brillé par leur originalité quitte à s'en mordre les doigts. Designs totalement revisités, prise de risque scénaristique... les producteurs sont bien obligés de trouver des astuces afin de proposer quelque chose qui n'a pas encore été fait. Ce sont ces petites astuces que nous allons étudier à travers ce dossier. Avant de commencer, notez qu'il y aura plusieurs titres tirés de l'univers de Batman . Du favoritisme ? Oui, mais de la part des producteurs et des chaînes TV. Après tout, depuis 1992, nous avons eu pas moins de six animés centrés sur Batman et encore une dizaine d'autres le mettant en avant aux côtés d'autres personnages et/ou centrés sur d'autres personnages du Batmanverse. Or, si 50% des adaptations mettent en avant Batman , il est difficile de faire autrement dans les dossiers. Cette précision étant faite, passons à la première partie de ce dossier :

1. Batman, la relève

On commence tout de suite par un animé qui entre parfaitement dans cette catégorie. A l'époque, le projet avait clairement fait peur aux fans. Non seulement on annonce la fin de Batman TAS et de sa suite qui avaient été salués par la critique mais en plus, on annonce que l'on va partir sur quelque chose de totalement différent avec un Batman futuriste. On a beau dire que l'équipe créative sera la même et que, dans un sens, cet animé allait être la suite de Batman TAS, pour les fans, cela ne sent pas bon du tout.

Et pourtant, derrière cette originalité plutôt simple à résumer, on retrouve un festival de bonnes idées. Bruce Wayne obligé de se servir d'une arme à feu pour se défendre et qui, dès lors, comprend qu'il doit passer le relais, le personnage de Terry, les versions futuristes de Bruce et de Barbara, les Jokerz, le Neo Gotham, certains anciens ennemis de Batman toujours présents de manière logique et qui sont de véritables vestiges d'une époque révolue, les nouveaux super-vilains souvent déments, la relation Terry-Bruce, le costume du nouveau Batman et ses possibilités... Non, cet animé est définitivement synonyme d'originalité bienvenue.

2. X-Men : Evolution

S'il y a bien une série X-Men qui fait débat aujourd'hui encore, c'est bien la série X-Men Evolution. Il faut dire aussi que la prise de risque est assez grande. Nous passons de la série animée de 1992 qui a tout fait pour rester proche du comics originel à X-Men Evolution qui, dans un sens, a tout fait pour s'en éloigner. Ici, le principe est simple : on rajeunit les personnages, on les place dans un lycée public et on les fait se combattre avec une attitute plutôt "bon enfant". Des pouvoirs sont modifiés, on arrondit les angles pour certains caractères (Wolverine devient grognon, tout au plus) et on revisite de grandes sagas mais à la sauce de l'animé. Et pourtant... ce n'est pas mal du tout. Malgré tous ces changements, il y a une volonté de construire quelque chose et, surtout, d'accompagner le téléspectateur. Bien sûr, les puristes n'en reviennent sans doute toujours pas, mais pour les autres et notamment les lecteurs débutants ou ceux qui ne connaissent pas l'univers... cela passe plutôt bien ! On remercie également l'animé pour avoir créé les personnages de Spike et de X-23 .

3. Les Tortues Ninja, Chevaliers d'écailles

Les Tortues Ninja, chevaliers d'écailles. En voilà un animé extrêmement intéressant à étudier et qui renvoie à la folle jeunesse d'une bonne partie d'entre nous. Si vous avez baigné dans cet animé, il y a d'ailleurs de fortes chances que vous vous disiez "l'ancien dessin animé Tortues Ninja ? En quoi il a osé ?". Et pourtant, s'il y a bien un dessin animé qui a osé au niveau des Tortues, c'est bien celui-là. Après tout, nous sommes extrêmement loin du comics originel. Or, un dessin animé qui ne respecte pas le comics se fait souvent détruire par les fans. Alors pourquoi ce dessin animé s'en sort-il mieux que les autres dans l'imaginaire collectif ? Tout simplement parce que 90% (au bas mot) ne connaissait pas l'univers auparavant. Ils n'étaient pas "fans". Un statut un peu particulier qui va faire que, finalement, cet animé est devenu la norme en terme de Tortues. On en est presque devenu à un point où, dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas l'animé qui serait à côté de la plaque, cela serait plutôt le comics d'Eastman et de Laird. D'ailleurs, tous les produits TMNT après cela n'auront de cesse de trouver un juste milieu entre les comics originaux et l'animé de l'époque. Les différences sont tellement nombreuses que l'on va se contenter de mettre en avant une poignée d'entre elles : création de Bebop et Rocksteady, suppression de la violence (et ce qui en découle, c'est-à-dire pas de morts, pas de blessés...), le côté teenage des Tortues qui est renforcé, la création des bandeaux de couleur, Shredder et Krang qui sont alliés non-stop ou presque bref, il y a de GROS changements.

4. Teen Titans Go

La présence de cet animé dans le classement mérite débat. Il est évident que le public ciblé est un public très jeune et qu'à ce titre, on ne peut pas adapter fidèlement les histoires des Teen Titans. A côté de ça, le titre du dossier est clair : les animés qui ont osé. Est-ce que les producteurs de Teen Titans Go ont osé quelque chose ? Putain ouais ! Plutôt dix fois qu'une ! Sérieusement, à part le nom des personnages et certaines de leurs caractéristiques, il n'y a RIEN qui fait penser aux comics Teen Titans. On pourrait presque dire que l'animé a osé n'en avoir rien à foutre du comics. Pour vous donner un ordre d'idée, voici quelques synopsis d'épisodes :

Episode 5x34 : Les Titans sont au Super Hero Summer Camp pour la semaine et ils peuvent avoir besoin d'ajouter un autre coéquipier pour gagner la grande course de canoë.

Episode 6x02 : Batman prétend être malade afin de ne pas travailler et rester avec le Commissaire Gordon afin de regarder leurs séries TV préférées.

Episode 6x05 : Beast Boy, Negative Girl et Robotman commencent à traîner avec des crabes punk.

Bref, un animé qui a des circonstances atténuantes mais qui a définitivement osé.

5. The Batman

Comme vous le savez sans doute, au-delà de faire plaisir aux fans et avoir des téléspectateurs, le but principal des dessins animés américains est, la plupart du temps, de vendre du jouet. Une activité qui sous-entend qu'il existe un catalogue de jouets et donc, par définition, une certaine variété de produits. Tout cela pour dire que, pour ne pas vendre toujours le même jouet, on est bien obligé, tôt ou tard, de proposer autre chose. A ce petit jeu, The Batman s'en est très bien sorti puisque les producteurs ont effectué une revisite visuelle de tous les personnages ou presque. Et autant dire qu'il fallait en avoir pour faire du Joker une sorte de clown cinglé qui se bat dans un style qui tend vers le capoeira, pour faire du Sphinx un gothique ou encore faire de Mr Freeze un super-vilain qui tient plus du monstre, du mutant que de l'être humain. Les caractères sont respectés, les idées un petit peu plus loufoques que dans l'animé de 92 mais sans que cela soit gênant pour autant... Cet animé, sans être le meilleur, est sans doute l'un des plus sous-estimés des animés Batman .

C'est tout pour cette première partie consacrée aux dessins animés qui ont osé. Êtes-vous d'accord avec cette sélection ? Quel est animé qui a "le plus osé" selon vous ?