[Preview VO] American Ronin #1

La preview de American Ronin #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Peter Milligan et est dessiné par Aco. Edité par Awa Studios, il sort aujourd'hui pour 3.99$.

La guerre est finie, la démocratie est une illusion, le vrai pouvoir n'appartient plus désormais aux États-nations, mais à d'énormes entreprises engagées dans une guerre silencieuse pour la domination mondiale. Leur meilleure arme : des agents hautement qualifiés et technologiquement améliorés formés depuis l'enfance pour prêter allégeance au drapeau de l'entreprise. Mais que se passe-t-il lorsqu'un de ces agents se libère de ses chaînes mentales et décide de faire tomber tout le système ? Un «Ronin» peut-il faire une différence ?

Pour voir les premières planches, c'est par ici.