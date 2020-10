[Preview VO] The Kaiju Score #1

La preview VO de The Kaiju Score #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par James Patrick et est dessiné par Rem Broo. Edité par Aftershock Comics, il sortira le 25 novembre pour 4.99$.

C'est le braquage le plus dangereux jamais tenté. Quatre criminels désespérés se lancent à fond dans une chance unique de voler des millions en œuvres d'art et de transformer leur misérable vie. Le piège? Ils doivent le retirer sous le nez d'un Kaiju de mille tonnes. Et un monstre géant pourrait bien être le moindre de leurs problèmes.