[Preview VO] Batman #100

La preview VO de Batman #100 a été dévoilée. Le numéro est écrit par James Tynion IV et est dessiné par Danny Miki, Carlo Pagulayan, Jorge Jimenez et Guillem March. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 6.99$ (ou à 7.99$ avec la version card stock variant cover).

La Joker War qui secoue toute la ville arrive à sa conclusion tandis que Batman affronte de manière brutale le Joker , dans un duel sans disqualification ! C'est un combat qui se prépare depuis 80 ans, et son résultat ne changera pas seulement la vie de Batman - il changera Gotham City pour les années à venir ! De plus, découvrez le premier aperçu du nouveau méchant connu sous le nom de Ghost-Maker ! Et après la conclusion bouleversante de "The Joker War", une paire d'histoires courtes vous racontera ce qui va se passer dans Gotham City mais aussi à Batman. Ne manquez pas la première confrontation entre Batman et Clownhunter !