Rumeurs : Wandavision liée à Electro ? Feige intéressé par Reynolds en Deadpool ?

Depuis quelques semaines maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons deux du côté Marvel de la force.

La première rumeur concerne Jamie Foxx dans Spider-Man 3 et est à prendre avec de grosses pincettes. Selon The Direct, il faut une raison scénaristique qui expliquerait que le personnage d'Electro puisse apparaître dans Spider-Man 3 puisque, dans les faits, il est lié aux films The Amazing Spider-Man . Jusque-là, rien de bien étonnant donc. Là où c'est déjà bien plus étonnant, c'est que selon cette même source, l'explication pourrait se trouver du côté de Wandavision. Selon eux, Wanda devrait foirer quelque chose à un moment ou à un autre afin de pouvoir mettre en place ce mélange des univers. Ceci sous-entendrait donc que Marvel Studios viendrait à la rescousse (scénaristiquement parlant) de l'univers Spider-Man mais qu'en plus, le tout se passerait non pas à travers un autre mais bien à travers une série Disney + ? Encore une fois, grosses pincettes !

La deuxième rumeur a été rapportée par plusieurs sources. Selon les dires, Kevin Feige serait près à faire signer un contrat pour que Ryan Reynolds reprenne son rôle de Deadpool dans un Deadpool 3 mais également au-delà. On parle même du "plus gros contrat de l'histoire du Marvel Cinematic Universe". Il n'y a pas vraiment d'éléments supplémentaires concernant cette rumeur si ce n'est le fait que Ryan Reynolds a effectivement visité les studios Marvel. Pour autant, ce dernier a toujours répondu qu'il ignorait tout de l'avenir du personnage sur grand écran. Bien sûr, l'acteur peut très bien mentir (tout comme le web peut très bien dire de la m...).

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.