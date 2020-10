C'est sur son compte Instagram que l'artiste Deryl Braun a dévoilé la chose. Il s'agit de concept arts réalisés dans le cadre du film The New Mutants et plus précisément de dessins autour du personnage de Warlock. Eh oui, nous l'oublions parfois, mais le personnage devait bel et bien apparaître à l'origine.

Voici les images :