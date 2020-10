[Review VF] Batman : créature de la nuit

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman : créature de la nuit. Le numéro est écrit par Kurk Busike et est dessiné par John Paul Leon. Il est sorti le 4 septembre pour 19 euros. Il contient les titres US Batman: Creature of the Night #1-4.

1968, Boston, dans le Massachusetts, le jeune Bruce Wainwright, homonyme du personnage de fiction « Bruce Wayne », voit ses parents brutalement abattus, comme un écho cruellement ironique au héros de bande dessinée Batman dont il est un avide lecteur.

Désemparé, Bruce est désireux néanmoins de surmonter son trauma mais se voit poursuivi par une mystérieuse forme noire prenant vie. Un être d'ombre qui n'est pas loin de ressembler à... une chauve-souris humaine !

Jouer avec Batman était un sympathique passe-temps, et lui donnait de quoi occuper son imagination sans limites.

Le scénariste prend ici plusieurs idées qui n'ont rien de nouvelles mais qui, bout à bout, nous donnent quelque chose d'assez unique et, plutôt bon. Le principe de base se résume à une question : aimerais-tu être Batman ? En parallèle de cette question, le scénariste met en place tout un univers où l'onirisme est omniprésent. Il est assez difficile de savoir ce qui est vrai ou non. De même, il n'hésite pas à jouer avec le profil de Batman et de Bruce Wayne . Batman est un héros. Mais il est également un monstre. Bruce Wayne a vécu un drame. Mais c'est également quelqu'un de terriblement perturbé. C'est d'ailleurs sur ce point que l'oeuvre fait très fort. Après tout, les auteurs sont en train de reprendre un rêve de gosse pour beaucoup d'entre nous et de le transformer en cauchemar. Dans les faits, les auteurs te disent "tu veux être Batman ? Tu mets des T-shirt Batman , tu t'imagines conduire la Batmobile, attraper les méchants, avoir un costume trop cool, comme tous les gosses ? Parfait ! Mais dis-moi, quelle est la première étape pour devenir Batman ? Au fait, comment vont tes parents ?" On en est vraiment là. C'est-à-dire que les auteurs rappellent sans aucun détour que toute la mythologie Batman repose sur un drame. Et au-delà du super-héros cool, nous avons deux morts et une vie détruite à jamais.

Concernant les côtés négatifs, il n'y en a qu'un, mais il reste à l'appréciation du lecteur. En toute objectivité, on ne peut nier que nous parlons quand même d'un garçon dont le nom ressemble à celui de Bruce Wayne , qui va perdre ses parents, qui a un oncle qui s'appelle Alfred, qui est accompagné par un policier de Gordon Hoover... Avec un tel principe, il est difficile de ne pas penser à certaines choses tels que "le monde est petit", c'est "too much", voire même qu'il s'agit là d'une "simple revisite des origines de Batman ". Cela serait réducteur, mais tout-à-fait possible. Et l'inverse, c'est-à-dire voir cela comme une succession de coïncidences, serait exagéré. Quoi qu'il en soit, cette approche mérite clairement réflexion.

Si Batman était réel. Si Batman avait été là...

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est plus que bon. Le scénario du récit fait que, finalement, le dessinateur peut se permettre pas mal de choses. D'un côté, nous retrouvons bien l'univers de Batman avec les rues sombres, froides et dégueulasses de Gotham City . D'un autre côté, la mise en scène, l'ambiance et la part d'onirisme permettent fréquemment de nous éloigner des histoires classiques de Batman pour avoir quelque chose de plus décalé, plus théâtral, mais tout en conservant un ton sérieux. Le tout permet un mêlange, un jeu entre le réel et la fiction qui colle parfaitement au scénario. A ce titre, la cover principale est d'ailleurs assez représentative de l'approche assez unique du dessinateur.