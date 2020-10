Alex Morf (Gotham) sera Victor Zsasz dans Batwoman

Il y a quelques mois, nous vous annonçions que la CW semblait chercher un acteur pour tenir le rôle du super-vilain Victor Zsasz dans la série TV Batwoman (news disponible ici). Hier, nous avons finalement appris qui était l'heureux élu. Il s'agit donc d'Alex Morf. Un acteur qui n'est pas un inconnu des adaptations de comics puisqu'il est déjà apparu dans Gotham (dans laquelle il jouait Sykes) et Daredevil (dans laquelle il jouait John Healy).

Créé par Alan Grant et Norm Breyfogle en 1992, le personnage est apparu pour la première fois dans Batman: Shadow of the Bat #1.

Pour rappel, le personnage a été décrit ainsi lors de la recherche de l'acteur : Jacob Zsasz , homme, milieu vingtaine, fin trentaine, ouvert à toute éthnie, tueur à gages aux nombreuses capacités. Charismatique. Pensez Jason Statham. Quelqu'un d'énergétique. Sculpte fièrement des marques sur la peau pour chaque victime qu'il tue. Doit être prêt à couper les cheveux ou à devenir chauve / raser la tête.

Notons qu'il s'agit du quatrième acteur qui incarne le personnage.

Pour le moment, nous ignorons si le personnage sera régulier ou non.