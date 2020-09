Rumeurs : Mockingbird recasté ? Madame Masque dans la série Hawkeye ?

Depuis quelques semaines maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons deux du côté Marvel de la force et, plus précisément, deux du côté de la série TV Hawkeye, toujours prévue sur Disney +.

La première rumeur concerne le personnage de Mockingbird. Selon les dires, Kevin Feige aimerait beaucoup utiliser le personnage précédemment incarné par Adrianne Palicki dans la série TV Agents of SHIELD. Pour autant, selon la rumeur, Feige voudrait reprendre le personnage mais sans Palicki. L'idée serait de réutiliser le personnage pour la série TV Hawkeye mais sans avoir le moindre lien avec les autres séries TV et donc, sans aucun lien avec Agents of SHIELD (ce qui expliquerait que les producteurs seraient actuellement coincés par rapport au fait de reprendre Palicki dans le rôle).

La deuxième rumeur nous vient de The Direct. Selon ces derniers, le personnage de Madame Masque (super-vilaine de l'univers d'Iron Man) serait présent dans la série TV Hawkeye dans un rôle de second plan. Toujours selon ces derniers, Marvel Studios serait actuellement en train de chercher une actrice (ce qui sous-entendrait, ici encore, qu'ils ne reprendraient pas l'actrice qui tenait déjà ce rôle dans Agent Carter).

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.