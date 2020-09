Captain America armé de Mjolnir contre Thanos

Après leur défaite face au Titan Thanos qui dans le film précédent s'est approprié toutes les pierres du Gant de l'infini , les Avengers et les Gardiens de la Galaxie ayant survécu à son claquement de doigts qui a pulvérisé la moitié de toute forme de vie dans l'Univers, Captain America, Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow, War Machine, Nebula et Rocket vont essayer de trouver une solution pour ramener leurs coéquipiers disparus et vaincre Thanos en se faisant aider par Ronin alias Clint Barton, Captain Marvel et Ant-Man.