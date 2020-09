Margot Robbie (The Suicide Squad) est la meilleure actrice avec qui James Gunn a travaillé

En voilà une déclaration intéressante ! Et elle a été faite suite à une question tout aussi intéressante qui a été posée au réalisateur du film The Suicide Squad : James Gunn. En effet, quelqu'un a demandé à James Gunn s'il nétait pas, au moins, un petit peu énervé du fait que les Studios Warner Bros lui aient imposé Harley dans le film.

Voici ce que le réalisateur a répondu :

GTFO (ndlr : GTFO veut dire mot à mot Get the f*** out mais dans le contexte, cela serait plutôt "carrément pas"/"sûrement pas"), elle est sans doute mon personnage préféré de DC Comics. Et Margot Robbie est probablement la meilleure actrice avec qui j'ai travaillé, sans exception.