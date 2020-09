[Sorties Comics] Vendredi 25 Septembre

Urban Comics

Exilés de leur planète natale, les jumeaux Zan et Jayna se voient accueillis sur notre monde par Superman et la Ligue de Justice qui leur proposent de vivre une vie normale et de recevoir une éducation « terrienne » au lycée Morris !

Mais, entre les conventions sociales de l'Amérique profonde et leurs habitudes extraterrestres, il y a un écart aussi vaste que la voie lactée.

Contenu vo : Wonder Twins #1-6

Prix : 15.5€