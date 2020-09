Nouvelle affiche pour WandaVision

C'est une habitude chez Marvel, après la diffusion d'un trailer il y a souvent une nouvelle affiche qui l'accompagne. Et WandaVision ne déroge pas à la règle !

Voici donc cette jolie affiche Disney+ qui joue sur le contraste entre les différentes vies des deux personnages, dont on ne connait pas encore les détails mais que l'on peut commencer à imaginer, avec un constraste n&b/couleur.

WandaVision sortira bien avant The Falcon & The Winter soldier , ça a été confirmé par Disney+, mais nous attendons toujours la date officielle. Elizabeth Olsen sera de retout en Scarlet Witch avec Paul Bettany en Vision, accompagnés de Randall Park/Agent Jimmy Woo, Kat Dennings/Darcy Lewis, Teyonah Parris/Monica Rambeau et Kathryn Hahn.