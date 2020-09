[Zap' MDCU] Sorties du 16/09/2020: Iron Man #1

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 16 septembre! Chez Boom Studios!, on est retourné voir le deuxième numéro de Seven Secrets. Chez DC Comics, on fête la 1001ème (et non pas 1000) apparition de Batman dans Detective Comics et on a été voir l'arc de Justice League tie-in à Death Metal ainsi que le 25ème épisode de Catwoman. Chez Marvel, Iron Man revient dans une nouvelle série signée Christopher Cantwell et Cafu, on a lu le dernier numéro de Giant-Size X-Men consacré à Storm et on poursuit la lecture de l'univers des jedis avec Darth Vader et Star Wars.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Rest Your Brains Ecrit par Christopher Cantwell Dessiné par CAFU Couverture de Alex Ross





(1) Catwoman #25 Ecrit par Ram V Dessiné par Fernando Blanco, John Paul Leon Couverture de Joëlle Jones





(1) Seven Secrets #2 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Daniele Di Nicuolo

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) The Destiny Path Part VI Ecrit par Charles Soule Dessiné par Jesus Saiz Couverture de R. B. Silva & Guru-eFX





(1) Storm Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Russell Dauterman Couverture de Russell Dauterman

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE