Clap de fin pour DC Universe et début de DC Universe Infinite

On l'attendait depuis un bon moment déjà et Jim Lee avait annoncé une grosse surprise concernant DC Universe. L'annonce est finalement tombée, c'est le clap de fin pour DC Universe. Pour faire simple, la plateforme de streaming, en l'état, n'existera plus. Tout ce qui concerne le streaming de vidéo passera à la trappe (ndlr : le plus souvent, passer à la trappe veut ici dire passer à HBO). En parallèle, le streaming de comics va être développé et continuer sous le nom de DC Universe Infinite. Il s'agira d'un service d'abonnement premium pour comic book qui débutera le 21 janvier 2021 aux Etats-Unis avant d'être disponible dans le reste du monde à l'été 2021.

De son côté, Jim Lee s'est dit très satisfait de cette transformation, mentionnant notamment l'arrivée de comics digitaux exclusifs à DC Universe Infinite. Le DC Publisher et Chief Creative Officer Jim Lee a d'ailleurs terminé son intervention par "Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être un fan de DC".

Alors, qu'en pensez-vous ?