Concept art d'Ultron voulu par Joss Whedon mais refusé par Kevin Feige

C'est sur son compte Instagram que l'artiste Phil Saunders a dévoilé la chose. Il s'agit d'un concept art d'Ultron réalisé dans le cadre du film Avengers: Age of Ultron sorti en 2015. Comme vous allez pouvoir le constater, le design proposé à l'époque était un petit peu différent du résultat final et pour cause, il s'agit d'une direction voulue à l'époque par Joss Whedon mais non validée par Kevin Feige. Voici ce que l'artiste a déclaré sur le sujet :

Le réalisateur Joss Whedon voulait une technologie plus "ancrée" (des pistons et des engrenages etc) par rapport à mes designs précédents, alors nous avons fini par prendre une direction qui faisait, en toute honnêteté, un petit peu trop endosquelette à mon goût. Heureusement, Kevin Feige est intervenu et nous a guidé vers le résultat montré sur grand écran, mais pendant un moment, j'ai eu à peindre du matériel bien cool.

Voici les designs en question :

Et pour rappel, voici Ultron version film :

Alors ? Une préférence ?