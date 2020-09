Marvel annonce enfin The Union

Bien avant la pandémie, Marvel Comics avait annoncé une mini-série The Union qui devait également servir de tie-in avant que celle-ni ne disparaisse des sollicitations de l'éditeur. Comme pour bon nombre de titres, il aura simplement fallu être patient puisque le titre sera finalement lancé en décembre.

Toujours écrite par Paul Grist et dessinée par Andrea Di Vito, la série a toutefois été retravaillée entre temps puisque The Union sera désormais reliée à l'event hivernal de l'éditeur, King in Black. L'équipe britannique de super-héros devra faire face à l'invasion de Knull et son armée symbiotique.