King in Black et ses tie-ins se dévoilent dans les sollicitations

Après des mois de teasing, l'arrivée de Knull sur Terre est imminente. King in Black débutera en décembre et Marvel Comics a révélé les sollicitations des numéros de l'événement et de ses différents tie-ins.

Deux numéros de la mini-série centrale seront au rendez-vous en décembre avec l'arrivée du Dieu des symbiotes et une bataille contre les héros qui se trouveront en mauvaise posture face aux hordes de Knull d'après la couverture du second numéro.

Relaunché pour l'occasion, le titre Black Cat ne sera pas le seul à s'insérer dans cette saga puisque Spider-Woman #7 de Karla Pacheco & Pere Pérez sera également de la partie, avec Jessica Drew qui devra s'allier avec sa nouvelle ennemie face à l'invasion symbiotique. Evidemment, la série Venom avec Donny Cates & Iban Coello s'intègrera au récit avec un numéro 31 qui promet un face-à-face entre Eddie Brock et Knull.

En plus de la mini-série Symbiote Spider-Man , un titre en 5 numéros par Kurt Busiek, Ben Dewey et Jonas Scharf consacré à Namor sera également tie-in à l'événement. King in Black : Namor sera l'occasion de faire un saut dans le passé où de jeunes Namor, Lady Dorma d'Atlantis et Attuma et les Swift Riders se retrouveront face à l'armée de Knull.

Deux one-shots sont également au programme et "célèbreront" les vacances de Noël. Dans un premier temps, King in Black : Immortal Hulk par Al Ewing & Aaron Kuder mettra Joe Fixit au commande, déterminé à s'offrir des vacances malgré l'invasion de Knull. Puis Iron Man et Doctor Doom vont être contraints de faire équipe dans un one-shot de Christopher Cantwell & Salvador Larroca pour faire face à un Père Noël possédé par le vilain cosmique.