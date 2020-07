Cates et Stegman annoncent King in Black

La grande saga autour de Venom construite par les auteurs Donny Cates et Ryan Stegman passe à la vitesse supérieure en fin d'année avec la mini-série King in Black ! Suite aux évènements d'Absolute Carnage, le dieu des symbiotes Knull est libre, et sa prochaine cible est l'univers Marvel ! Les Avengers et les X-Men vont rapidement se rendre compte qu'ils ne sont pas prêts à affronter à un tel adversaire, alors qu'Eddie Brock fera tout pour l'arrêter.

Les deux auteurs ont eux-mêmes annoncé la nouvelle à travers une vidéo, dont laquelle Cates précise que "en terme d'Event, c'est la chose la plus cool, la plus sombre, la plus heavy metal, horreur à la Cthulhu que j'ai pu faire. J'ai encore du mal à croire que Marvel nous laisse aller aussi loin dans le sombre et l'effrayant."

Ce King of Black #1 sort en décembre.