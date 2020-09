Black Cat de retour dans une nouvelle série

L'annulation de la série régulière Black Cat par Marvel Comics avait été une surprise il y a quelque semaines, même si l'éditeur laissait présager que le personnage serait de retour. C'est chose faite avec l'annonce d'une nouvelle série, toujours par le scénariste Jed MacKay, qui sera accompagné au dessin par C.F. Villa.

Le numéro #1 de cette nouvelle série Black Cat sortira en décembre, juste à temps pour participer à l'event King in Black, lors duquel le Dieu des symbiotes Knull s'en prendra à l'univers Marvel.

"Black Cat #1 signe de retour en fanfare. Même après King in Black, on ne baissera pas le pied. Vous voulez voir Felicia braquer un alien dieu de l'espace ? Fait. Nouveau costume ? Fait. La reine des chats ? C'est en cours. Le très attendu casse de la guilde des voleurs que l'on construit depuis plus d'un an ? Évidemment. Et plus encore !" déclare le scénariste MacKay concernant la relance du personnage.