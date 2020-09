Vidéo du cast pour The Walking Dead: World Beyond

Si sa série mère ne survivra pas à sa onzième saison, AMC est loin d'en avoir fini avec l'univers de The Walking Dead et dès le 4 octobre débutera la nouvelle série The Walking Dead: World Beyond. Cette nouvelle pièce de l'univers de plus en plus large se concentre sur un groupe d'adolescents, qui ont grandi durant l'invasion des zombies et qui ont été relativement épargnés, mais qui vont être amenés à devoir sortir de leur zone de confort.

Une nouvelle vidéo mêle images de la série et interviews des jeunes acteurs, qui présentent la série comme le point vue adolescent sur l'apocalypse, des personnages qui ont envie de vivre et pas simplement survivre. Un angle intéressant pour une approche différente de la vie au sein de l'univers des zombies de The Walking Dead.