Rumeurs : Un film Spider-Girl ? Kamala Khan casté ?

Depuis quelques semaines maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons deux du côté Marvel de la force.

La première rumeur concerne un film Spider-Girl qui serait en développement. Alors oui, c'est quelque chose que l'on entend une fois tous les six mois. Pour autant, selon la rumeur en question, le film serait plus près du développement qu'auparavant suite à la volonté de Sony de mettre les bouchées doubles. Et par mettre les bouchées doubles, il faut entendre créer un multiverse autour de Spider-Man avec Venom, Morbius mais aussi Spider-Woman, Kraven le Chasseur et Spider-Girl .

A noter que nous n'avons aucune nouvelle de certains films en "développement" depuis un bon moment déjà. En théorie, il y aura tous ceux-là :

Untitled Kraven the Hunter film [In Development]

Untitled Spider-Woman film [In Development]

Untitled Black Cat film [In Development]

Untitled Silver Sable film [In Development]

Untitled Nightwatch film [In Development]

Untitled Silk film [In Development]

Untitled Jackpot film [In Development]

Reste à savoir quels sont les films qui verront effectivement le jour.

Concernant l'autre rumeur, elle concerne le casting autour du film Ms Marvel. Selon les dires, une personne serait en tête pour obtenir le rôle titre (autrement dit le rôle de Kamala Khan). Il s'agirait de l'actrice de 25 ans Geraldine Viswanathan (le paquet, contrôle parental...). Fait intéressant, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de la rumeur, elle a répondu "Oh mon Dieu, c'est si flatteur. Et c'est ma super-héroïne favorite à ce jour, alors c'est super cool. Mais j'ai de faibles attentes, ce qui doit arriver, arrivera. Ils trouveront la Ms Marvel parfaite, et j'ai vraiment hâte de la voir".

Une déclaration intéressante car on peut en tirer deux choses. La première, c'est qu'elle ne confirme pas l'info (sans surprise). La deuxième, c'est qu'il semblerait qu'elle soit bien dans la course pour tenter d'obtenir le rôle.

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.