Black Widow abordera la maltraitance envers les femmes

De nouvelles images du film Black Widow ont été dévoilées dans le magazine Total Film, ainsi qu'une interview de l'actrice Florence Pugh, qui interprète Yelena Belova, l'une des femmes qu'a cotoyé Natasha durant le programme Black Widow. Pugh est revenue sur la manière dont est abordé ce programme et le passé des personnages féminins dans le film, déclarant que ce dernier n'a pas froid aux yeux pour aborder le sujet des abus et maltraitances envers les femmes.

"Ce film parle de la maltraitance envers les femmes. Ça parle de la manière dont elles subissent des hystérectomies dès l'âge de huit ans. C'est à propos de filles qui sont enlevées à travers le monde." déclare l'actrice. Elle fait part aussi de l'importance pour elle d'aborder ce sujet et de l'impact positif que cela peut avoir sur les téléspectatrices : "Une partie de l'enthousiasme pour moi c'est que des femmes et des filles à travers le monde vont voir ce film, et elles vont voir une histoire de maltraitance dont les victimes vont se rebeller. Pour un film Marvel d'aborder tous ces niveaux, c'est très excitant. La meilleure chose c'est que ce n'est pas recouverte d'une couche de gris. Vous verrez ces femmes essayer de s'en sortir et être fortes, et elles sont des assassins - et pourtant elles ont besoin de discuter des maltraitances subies. C'est très puissant."

Black Widow est toujours prévu pour le 6 novembre prochain mais selon de nombreuses sources, il devrait être lui aussi être repoussé à une date ultérieure dans peu de temps.