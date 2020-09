Mark Waid de retour chez DC Comics pour Dark Nights

Pour la première fois en près de dix ans, Mark Waid va faire son retour du côté de DC Comics. En effet, le scénariste qui était intervenu sur un nombre incalculable de séries DC notamment dans les années 80, avait signé un contrat d'exclusivité chez Marvel en 2008. On dirait bien que les choses n'est plus d'actualité puisque le nom du scénariste est apparu dans les sollicitations du mois de décembre. Nous savons donc d'ores et déjà qu'il sera lié à un Dark Nights: Death Metal puisqu'il est noté en tant que contributeur de Dark Nights: Death Metal: The Last Stories of the DC Universe.

Pas plus d'informations concernant ce statut de "contributeur" pour le moment, si ce n'est qu'il se retrouvera aux côtés de Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson, Gail Simone, Mariko Tamaki, Jeff Lemire, Cecil Castellucci et Christopher Sebela.