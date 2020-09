Il y a peu, nous vous annonçions que le tournage de The Falcon and the Winter soldier avait repris. Aujourd'hui, ce sont les deux têtes d'affiche qui ont été observées sur les lieux du tournage. Comment le savons-nous ? Tout simplement parce que l'ami Sebastian Stan a pris une photo très sympathique. La voici :

Pour rappel, Sebastian Stan tient le rôle de Bucky Barnes aka le Soldat de l'hiver tandis qu'Anthony Mackie tient le rôle de Sam Wilson aka le Faucon.