Vestron annonce son programme pour début 2021

L'éditeur Vestron a dévoilé de nombreux titres qui paraîtront fin 2020 et durant la première moitié de 2021. Certains étaient déjà annoncés sans dates, mais il y a aussi de jolies surprises au programme. On y retrouve beaucoup de Transformers, avec le tome 2 de la série principale pour janvier, mais également les Robocop de Frank Miller, Aliens, ou encore les arrivée de Cobra Kai et Mask.

L'éditeur précise que toutes les dates sont suceptibles de pouvoir être modifiées.

Octobre 2020 : ALIENS, RESCUE. Par Brian Wood et Dan Jackson.

Novembre 2020 : ROBOCOP Vs TERMINATOR de Frank Miller & Walter Simonson.

ALIENS, LA SÉRIE ORIGINALE Tome 3. De Mark Verheiden et Sam Kieth.

Décembre 2020 : TRANSFORMERS vs TERMINATOR.

Janvier 2020 : TRANSFORMERS Tome 2.

Février 2020 : TRANSFORMERS GALAXIES.

EVIL DEAD, VENGEANCE.

Mars 2021 : COBRA KAI : Karate Kid, la saga continue. Tie-in à la série TV.

TRANSFORMERS, REVOLUTION.

Avril 2021 : MASK (Mobile Armored Strike Kommand)

Mai 2021 : EVIL DEAD, COMIC BOOK OF THE DEAD

ROBOCOP DELTA CITY de Frank Miller.

Juin 2021 : TRANSFORMERS / RETOUR VERS LE FUTUR

TRANSFORMERS / G.I. JOE, 1939

Juillet 2021 : TRANSFORMERS / MY LITTLE PONY