Évènement comics à Hisler BD Metz en partenariat avec MDCU

On vous annoncait hier une tournée française du côté d'HiComics pour la sortie chez l'éditeur du crossover Power Rangers/Tortues Ninja, avec séances de dédicaces du dessinateur Simone Di Meo, accompagné par le directeur de collection Sullivan Rouaud. Cette tournée passera à Hisler BD à Metz le samedi 3 octobre et la librairie vous proposera un évènement encore plus large autour du comics !

En effet, en plus de Simone Di Meo, seront invités Stéphane Perger pour la sortie du deuxième tome de la série Luminary chez Glénat, et Nikho pour sa BD Horseback 1861, publiée chez Ankama. En plus de la séance de dédicace, l'équipe d'MDCU sera sur place l'après-midi pour animer une causerie avec les trois auteurs autour de leurs oeuvres du moment et du comics en général. Autant dire que ça s'annonce méga cool.

L'album Power Rangers/TMNT sera disponible en avant-première ce jour-là et vous pouvez en réserver un exemplaire dès maintenant si vous le souhaitez. En passant directement faire coucou à la librairie Hisler BD ou par tous les autres moyens à votre disposition : téléphone, mail, Facebook. Voici la page Facebook de la librairie avec toutes les infos et celle de l'évènement à ne pas manquer !

On espère vous voir nombreux à cette journée spéciale comics dans la belle ville de Metz !